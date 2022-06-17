بعد إلغاء حفله في العراق .. سعد لمجرد يحيي حفلا في السعودية

2022-06-17 / 13:43
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نجلاء مزيان

من المرتقب أن يحيي النجم المغربي سعد لمجرد حفلا غنائيا يومه الجمعة، إلى جانب النجمة اللبنانية إليسا بالمملكة العربية السعودية.

و في سياق متصل، روج النجم المغربي لحفله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث نشر مقطع فيديو ترويجي معلقا عليه:” لا نستطيع الانتظار، جدة، 17/06″.

و يشار أنه تم إلغاء حفل لمجرد الأخير الذي كان سوف يقام بمنتزه سندباد لاند بالعراق بسبب تجمهر مجموعة من الأشخاص الذين يرفضون الفن والغناء بالعراق.

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