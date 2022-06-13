سفارة المغرب: “سعدون محتجز لدى كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة ولا المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دخبت سفارة المملكة المغربية بدولة أوكرانيا على خط الطالب المغربي المحتجز في الحرب الروسية الأوكرانية و الذي تم الحكم عليه مؤخرا بالإعدام.

و في هذا الصدد، أفادت مصادر من سفارة المملكة بكييف أن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السيد سعدون “أُلقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.

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