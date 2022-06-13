الصورة من الارشيف

افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

2022-06-13 / 12:34
0
هبة بريس _ و م ع

انطلقت ،اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي ، تحت شعار “ما بعد جائحة كوفيد 19 ونزاع أوكرانيا: تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي “.

وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع ، الذي ينظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الإفريقي ، عددا من المواضيع تتمحور بالخصوص حول مرحلة ما بعد كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي، والاستدامة المالية للاتحاد الافريقي، وكذا أداء لجنة وزراء المالية ال 15 .

ويشارك في الاجتماع ، على الخصوص، وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والإستغلال المنجمي التابع للاتحاد، وخبراء من وزارات المالية باللجنة ، وممثلون دائمون، وكذا ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في دونيتسك

قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في…

2022-06-13 / 13:08
Photo of ” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد للغاز الروسي

” أفعال لا تطابق الأقوال”.. فرنسا تصبح أكبر مستورد…

2022-06-13 / 12:23
Photo of عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى نهاية ماي

عجز الميزانية في المغرب يبلغ 14,6 مليار درهم حتى…

2022-06-13 / 12:01
Photo of فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

2022-06-13 / 11:02
Photo of قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

قرار سعودي يفاجئ بريطانيين راغبين بالحج هذا العام

2022-06-13 / 10:36
Photo of مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

مقتل 100 شخص بإقليم دارفور السوداني في اشتباكات قبلية

2022-06-13 / 10:30

تحالف ماكرون يتخطى ائتلاف ميلانشون اليساري

2022-06-13 / 09:13
Photo of إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب روحه لإنقاذ طفلين من الغرق

إيطاليا : الراحل “رحال عمري” لم يكن استثناء وهب…

2022-06-12 / 23:04
Photo of مخلوق غريب يثير قلقا بالولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو )

مخلوق غريب يثير قلقا بالولايات المتحدة الأمريكية ( فيديو…

2022-06-12 / 18:48
Photo of نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

2022-06-12 / 15:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق