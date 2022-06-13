افتتاح اجتماع وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي

هبة بريس _ و م ع

انطلقت ،اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية ال 15 التابعة للاتحاد الإفريقي ، تحت شعار “ما بعد جائحة كوفيد 19 ونزاع أوكرانيا: تعزيز صمود الاقتصادات الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي “.

وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع ، الذي ينظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الإفريقي ، عددا من المواضيع تتمحور بالخصوص حول مرحلة ما بعد كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي، والاستدامة المالية للاتحاد الافريقي، وكذا أداء لجنة وزراء المالية ال 15 .

ويشارك في الاجتماع ، على الخصوص، وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والإستغلال المنجمي التابع للاتحاد، وخبراء من وزارات المالية باللجنة ، وممثلون دائمون، وكذا ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانية.

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