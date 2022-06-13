فيضانات تركيا

فيضانات تركيا.. 4 قتلى ومفقود وتحذيرات في 42 بلدة

2022-06-13 / 11:02
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قُتل أربعة أشخاص وفُقد آخر في فيضانات تضرب وسط تركيا، منذ السبت، خصوصا العاصمة أنقرة حيث يتوقع هطول مزيد من الأمطار، الاثنين، بحسب وسائل الإعلام التركية.

وعثر على ثلاث جثث في محافظة أنقرة حيث كانت فرق الإنقاذ ما زالت تبحث الإثنين عن ضحية رابعة مفقودة.

كما أودت الفيضانات بحياة شخص في كرمان التي تقع وسط تركيا، بحسب الصحافة المحلية.

وضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبَرَد وسط البلاد يومي السبت والأحد وألحقت أضرارا في العديد من المدن، في شمال تركيا ووسطها.

وما زال يتعذر الوصول إلى ثماني قرى، صباح الاثنين، في كاستامونو شمال البلاد، بسبب الفيضانات التي تسببت في انهيار طرق.

وصدرت تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في 42 بلدة في وسط تركيا وشمالها الاثنين.

وأغلقت المدارس الابتدائية والثانوية الاثنين في أنقرة وجميريك اللتان تقعان وسط البلاد.

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