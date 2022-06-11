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جمارك طنجة تحبط تهريب أزيد من 53 ألف أورو

2022-06-11 / 13:45
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هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، الخميس، من إحباط تهريب مبلغ مالي مهم يقدر بأزيد من 53 ألف أورو.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة في منطقة الوصول عثرت على 53 ألفا و700 أورو كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بالإجراءات المعمول بها، والتصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتابع المصدر نفسه بأنه تم العثور على هذا المبلغ المالي مدسوسا في حقيبة ظهر موضوعة بين الأمتعة المحمولة على متن سيارة مرقمة بإيطاليا.

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