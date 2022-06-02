تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة

2022-06-02 / 17:38
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هبة بريس

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه في إطار المجهودات الرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، خصوصا بالنسبة للتنقلات الدولية للمسافرين، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة التي انتهت أو ستنتهي مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، 2021 أو 2022، وذلك إلى غاية 31/12/2022.

وأضاف بلاغ صادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه يتعين على الأشخاص المعنيين التقدم إلى المصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم، ابتداء من 30/06/2022، مصحوبين بشهادة تسجيل المركبة وبطاقة القبول المؤقت من أجل طلب الحصول على بطاقة جديدة صالحة إلى غاية التاريخ المذكور.

كما تقرر منح القبول المؤقت لمدة ستة أشهر دون أن تتعدى هذه المدة 31/12/2022 لكل عملية استيراد أو تحويل جديدة، وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها المسافر أو السيارة قد استهلك كل أو جزء من مدة القبول المؤقت برسم سنة 2022.

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