عصام كمال يفتتح الدورة الأولى للملتقى الجهوي للتربية تحت شعار التربية للجميع

2022-06-02 / 10:34
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نجلاء مزيان

يستعد الفنان عصام كمال لافتتاح الدورة الاولى للملتقى الجهوي للتربية بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والفنانين المشهورين بالساحة الفنية المغربية، فبالإضافة الى الفنان عصام كمال سيعرف الملتقى حضور كل من الفنانة هدى سعد ومراد اسمر وسناء القدميري وبشرى اهريش وبشرى شرف ….
الملتقى تنظمه مؤسسة القلب الكبير بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين  لجهة الدار البيضاء – سطات و المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ورابطة التعليم الخصوصي، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب فرع الدار البيضاء، خلال الفترة المتراوحة ما بين 06 يونيو إلى غاية 11 يونيو المقبل، بالمركب الرياضي سيدي محمد بالدار البيضاء. 

 و ستعرف هذه التظاهرة تنظيم ندوات مخصصة للآباء  من أجل الاطلاع على مستجدات التعليم وسيكولوجية الطفل، وأيضا حول التوجيه،  وسيتم تنظيم مسابقات مخصصة في مجال التربية، كما ستقوم المديريات الإقليمية التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات، بتقديم أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى تواجد مكتب للتوجيه، ومكتب بهدف خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وكذلك سيتم خلال الملتقى تخصيص فضاءات للتعليم الخصوصي، في حين سيتواجد أيضا خبراء في مجال علم النفس والتربية

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