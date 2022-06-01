مرحبا 2022 .. إجراءات جديدة لإدارة الجمارك

هبة بريس _ و م ع

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دورية، صدرت الثلاثاء 31 ماي 2022، اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية مرحبا 2022.

أفادت الدورية أنه لضمان نجاح هذه العملية، عبأت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كافة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة من أجل خدمة استقبال تتميز بالجودة، طبقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذه السنة ستشهد اتخاذ تدابير جديدة لتسهيل العملية.

وذكرت الدورية أن الأمر يتعلق على الخصوص، بالتمديد التلقائي إلى غاية 31 دجنبر، لمدة صلاحية بطاقات الدخول المؤقت للمركبات التي انتهت سنوات 2020 و2021 و2022، داعية المعنيين بالإجراء إلى التواصل مع أي مكتب جمركي من أجل إرجاع بطاقات الدخول المؤقت السابقة والحصول على البطاقات الجديدة.

كما يتعلق الأمر، بالسماح بتفويت السيارات المستوردة الخاضعة للقبول المؤقت بين غير المقيمين القاطنين في بلدان مختلفة إذا كان المستفيد من التفويت (المفوت إليه) هو نفسه مالك المركبة وتيسير ملف طلب الامتياز الجبائي المنصوص عليه من أجل استعمال السيارات السياحية المستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج البالغين 60 سنة فما فوق مع إثبات الاقامة بالخارج لمدة لا تقل عن 10 سنوات من خلال قبول أي وثيقة تثبت تفويت ملكية المركبة باسم المستفيد، عوض شهادة ترقيم باسم هذا الأخير.

ومن بين هذه الإجراءات أيضا إلغاء ترخيص القيادة نحو الخارج لسيارة تخضع لنظام القبول المؤقت، بالنسبة لزوج أو أحد أبناء أو أحد أصول صاحب بطاقة الدخول المؤقت، وإمكانية منح نسخة مطابقة لبطاقة الدخول المؤقت بناء على تصريح بالشرف بشأن ضياع هذه الوثيقة من قبل صاحب الوثيقة دون الحاجة إلى إصدار تصريح بالضياع أو السرقة مسلم من طرف السلطات المعنية.

من جهة أخرى، حرصت الإدارة على التذكير بالمقتضيات الجديدة لقانون المالية لعام 2021، والتي تُخضع للتصريح الإجباري عند الدخول والخروج من التراب الوطني، الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، التي تساوي أو تفوق قيمتها 100 ألف درهم.

وأشار المصدر إلى أن مطبوع هذا التصريح وُضع رهن إشارة المسافرين المعنيين من قبل إدارة الجمارك، مضيفا أن عدم الإدلاء بهذا التصريح يستلزم أداء غرامة تساوي نصف المبلغ غير المصرح به.

وأضافت الدورية أن مجمل الإجراءات كما تم تغييرها وتتميمها توجد ضمن ملحق على دليل “مغاربة العالم 2022” المتاح على الإنترنيت على موقع www.douane.gov.ma.

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