هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية بمنطقة هوارة بتارودانت؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتواصل مطالب إحداث عمالة ثانية بإقليم تارودانت في إطار تقسيم ترابي جديد، فبعد المجتمع المدني الذي رفع ملتمسات الى وزارة الداخلية في السنوات السابقة، جدد المنتخبون وتمثيلية الأحزاب الوطنية هذا المطلب لضرورته الملحة في الوقت الراهن لتحقيق العدالة المجالية.

قبل اسبوعين، إجتمع برلمانيو الدائرة الجنوبية للاقليم ورؤساء الجماعات الترابية بها، من أجل رفع ملتمس جديد لوزير الداخلية من أجل إحداث عمالة جديدة بأولاد التايمة، إعتبارا أن اقليم تارودانت من أكبر أقاليم المملكة بضمه ل 89 جماعة ترابية مترامية الأطراف، وتتوفر على كل المقومات والمؤهلات والشروط لذلك، سيما عامل النمو الديمغرافي الكبير والمتزايد الذي تعرفه المنطقة وما يرافق ذلك من متطلبات أمنية وإدارية وبنوية وخدماتية.

من جانبه وجه البرلماني عن دائرة أكادير اداوتنان حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمس إحداث عمالة بدائرة اولا التايمة، الى وزير الداخلية ” لفتيت”، مشيرا نفس البرلماني أن وضعية إقليم تارودانت ومساحته ونموه الديمغرافي، بات يفرض التفكير في تخفيف العبئ على الساكنة وخلق عمالة ثانية لتحقيق التنمية المستدامة.

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