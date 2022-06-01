كادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس جماعة ترابية
عبد الوافي لفتيت

هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية بمنطقة هوارة بتارودانت؟؟

2022-06-01 / 12:08
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتواصل مطالب إحداث عمالة ثانية بإقليم تارودانت في إطار تقسيم ترابي جديد، فبعد المجتمع المدني الذي رفع ملتمسات الى وزارة الداخلية في السنوات السابقة، جدد المنتخبون وتمثيلية الأحزاب الوطنية هذا المطلب لضرورته الملحة في الوقت الراهن لتحقيق العدالة المجالية.

قبل اسبوعين، إجتمع برلمانيو الدائرة الجنوبية للاقليم ورؤساء الجماعات الترابية بها، من أجل رفع ملتمس جديد لوزير الداخلية من أجل إحداث عمالة جديدة بأولاد التايمة، إعتبارا أن اقليم تارودانت من أكبر أقاليم المملكة بضمه ل 89 جماعة ترابية مترامية الأطراف، وتتوفر على كل المقومات والمؤهلات والشروط لذلك، سيما عامل النمو الديمغرافي الكبير والمتزايد الذي تعرفه المنطقة وما يرافق ذلك من متطلبات أمنية وإدارية وبنوية وخدماتية.

من جانبه وجه البرلماني عن دائرة أكادير اداوتنان حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمس إحداث عمالة بدائرة اولا التايمة، الى وزير الداخلية ” لفتيت”، مشيرا نفس البرلماني أن وضعية إقليم تارودانت ومساحته ونموه الديمغرافي، بات يفرض التفكير في تخفيف العبئ على الساكنة وخلق عمالة ثانية لتحقيق التنمية المستدامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”

حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات…

2022-06-01 / 12:29
Photo of المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية

المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية…

2022-06-01 / 12:25
Photo of إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

2022-06-01 / 10:12
Photo of أخنوش يلتقي نظيره الهولندي ويعربان عن رغبتهما في تقوية الشراكة

أخنوش يلتقي نظيره الهولندي ويعربان عن رغبتهما في تقوية…

2022-06-01 / 09:27
Photo of بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية

بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد…

2022-05-31 / 23:16
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز العلاقات”

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز…

2022-05-31 / 22:54
Photo of نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته الحكومة الإسبانية

نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته…

2022-05-31 / 21:30
Photo of عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم…

2022-05-31 / 20:29
Photo of اخنوش في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

اخنوش في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

2022-05-31 / 20:08
Photo of قائد الأركان العامة للقوات السينغالية يقوم بزيارة للمغرب

قائد الأركان العامة للقوات السينغالية يقوم بزيارة للمغرب

2022-05-31 / 20:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق