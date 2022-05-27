كانت مقررة الأحد ..سلطات البيضاء تمنع تظاهرة احتجاجية ضد” الغلاء والتضييق”

هبة بريس _ الرباط

قررت سلطات البيضاء منع مسيرة كانت مقررة الأحد، احتجاجا على غلاء الأسعار و”التضييق على الحريات” وكذا التطبيع مع إسرائيل، وفق ما أفادت الجمعة، التنسيقية التي دعت إليها، وتضم أحزابًا يسارية ونقابات.

وقالت تنسيقية “الجبهة الاجتماعية المغربية” في بيان إنها تسلمت من سلطات الدار البيضاء قرارًا “لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية.. بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين”.

واستند القرار على “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، والحفاظ على الأمن والنظام العامين”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وعبرت الجبهة في بيان أعقب إعلان السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، عن تشبثها بالحق في التظاهر، داعية إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد.

كما أكدت الجبهة، تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، داعية كافة التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي قرار عاملي صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قررت السلطات منع المسيرة، مبررة ذلك بعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن والنظام العامين.

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