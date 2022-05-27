قاعات الحفلات تسترجع نشاطها بعد الجائحة وموسم الأعراس يرفع أسعار الحجوزات

2022-05-27 / 15:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد سنتين تقريبا من التوقف الاضطراري عن العمل بسبب جائحة كورونا، استعادت قاعات الحفلات نشاطها الاعتيادي من خلال تنظيم الأعراس و المناسبات.

و مع بداية موسم الأعراس الذي ينطلق عادة مع نهاية شهر ماي و يتواصل طيلة فصل الصيف، شرعت قاعات الحفلات في إعداد العدة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزبناء قصد تعويض خسائر كورونا.

الطلب المرتفع على حجز قاعات الحفلات لتنظيم الأعراس خلال فصل الصيف، ساهم في رفع الأسعار وفق ما أكده عدد من المهنيين، حيث تضاعف سعر حجز القاعة الواحدة لحوالي النصف تقريبا.

عودة الحياة لطبيعتها أعاد الدفء كذلك لمموني الحفلات و وكالات تنظيم المناسبات التي تضررت بشكل كبير خلال فترة الجائحة بعد توقف نشاطها كليا بسبب منع السلطات للتجمعات.

و يعول ممونو الحفلات و منظمو المناسبات على فترة الصيف التي تنتعش فيها الأعراس لتحقيق مكاسب مادية تعوضهم نسبيا حجم الخسارات الفادحة التي تكبدوها خلال السنتين الماضيتين بالرغم من المنافسة الكبيرة التي بات يشهدها القطاع.

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