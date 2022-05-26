مروان خوري يحيي حفلا بالمغرب و يتغيب عن الندوة الصحفية بسبب وعكة صحية

2022-05-26 / 14:56
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نجلاء مزيان

من المرتقب أن يطل النجم اللبناني مروان خوري يومه الخميس على جمهوره المغربي من خلال حفل غنائي سيقوم بإحيائه بقاعة “ميغاراما” بمدينة الدار البيضاء.

و روج النجم اللبناني لحفله حيث نشر عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع انستقرام، مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله للمغرب قائلا :”انا في مطار كازابلانكا بعد غياب طويل و بكرى في مسرح ميغاراما بإذن الله”.

و يشار أن خوري تغيب صباح يومه عن الندوة الصحفية بسبب وعكة صحية حسب تصريح نقيب الموسيقيين بلبنان فريد مسعد.

و في سياق متصل، فإن آخر حفل قام بإحيائه الفنان مروان خوري بالمغرب كان قبل أزيد من أربع سنوات بمهرجان موازين.

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