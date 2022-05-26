مروان خوري يحيي حفلا بالمغرب و يتغيب عن الندوة الصحفية بسبب وعكة صحية

نجلاء مزيان

من المرتقب أن يطل النجم اللبناني مروان خوري يومه الخميس على جمهوره المغربي من خلال حفل غنائي سيقوم بإحيائه بقاعة “ميغاراما” بمدينة الدار البيضاء.

و روج النجم اللبناني لحفله حيث نشر عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع انستقرام، مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله للمغرب قائلا :”انا في مطار كازابلانكا بعد غياب طويل و بكرى في مسرح ميغاراما بإذن الله”.

و يشار أن خوري تغيب صباح يومه عن الندوة الصحفية بسبب وعكة صحية حسب تصريح نقيب الموسيقيين بلبنان فريد مسعد.

و في سياق متصل، فإن آخر حفل قام بإحيائه الفنان مروان خوري بالمغرب كان قبل أزيد من أربع سنوات بمهرجان موازين.

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