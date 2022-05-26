السنغال: مصرع 11 رضيعا في حريق بأحد المستشفيات

2022-05-26 / 09:46
0
هبة بريس - وكالات

لقي أحد عشر رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي في تيواوين (غرب السنغال)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ولم تعرف بعد تفاصيل الحادث وحيثياته.

وأعرب الرئيس ماكي سال ليل الأربعاء الخميس عن حزنه الشديد وتعاطفه مع أمهات الأطفال الرضع وعائلاتهم.

وقال في تغريدة في صفحته على موقع تويتر « لقد علمت للتو بألم وحزن شديد وفاة 11 رضيعا في الحريق الذي اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي دباخ في تيواوين. إلى أمهاتهم وعائلاتهم، أعرب عن تعاطفي العميق ».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مع اقتراب موسم الحج.. قرار سعودي بشأن دخول المقيمين إلى مكة

مع اقتراب موسم الحج.. قرار سعودي بشأن دخول المقيمين…

2022-05-26 / 00:04
Photo of منظمة الصحة العالمية: سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري القردة

منظمة الصحة العالمية: سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري…

2022-05-25 / 22:02
Photo of إسرائيل ترفض طلب واشنطن تسليم أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات

إسرائيل ترفض طلب واشنطن تسليم أوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات

2022-05-25 / 21:50
Photo of أعلنها على فيسبوك.. مفاجأة الدقائق الأخيرة قبل مجزرة تكساس

أعلنها على فيسبوك.. مفاجأة الدقائق الأخيرة قبل مجزرة تكساس

2022-05-25 / 21:18
Photo of فقدوا طفلهم.. فوجدوه على متن طائرة متجهة إلى إيران

فقدوا طفلهم.. فوجدوه على متن طائرة متجهة إلى إيران

2022-05-25 / 19:43
Photo of أفغانستان.. مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا

أفغانستان.. مقتل 5 أشخاص في انفجار استهدف مسجدا

2022-05-25 / 18:38
Photo of لافروف لدول إفريقيا: سننفذ التزاماتنا بشأن تصدير الغذاء والأسمدة

لافروف لدول إفريقيا: سننفذ التزاماتنا بشأن تصدير الغذاء والأسمدة

2022-05-25 / 17:37
Photo of ملف التجسس.. القضاء الإسباني يستمع للمخابرات

ملف التجسس.. القضاء الإسباني يستمع للمخابرات

2022-05-25 / 12:56
Photo of بعد القمح… الهند تفرض قيودا على صادرات السكر

بعد القمح… الهند تفرض قيودا على صادرات السكر

2022-05-25 / 12:47
Photo of أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس

أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين…

2022-05-25 / 10:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق