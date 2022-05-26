السنغال: مصرع 11 رضيعا في حريق بأحد المستشفيات

هبة بريس - وكالات

لقي أحد عشر رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي في تيواوين (غرب السنغال)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ولم تعرف بعد تفاصيل الحادث وحيثياته.

وأعرب الرئيس ماكي سال ليل الأربعاء الخميس عن حزنه الشديد وتعاطفه مع أمهات الأطفال الرضع وعائلاتهم.

وقال في تغريدة في صفحته على موقع تويتر « لقد علمت للتو بألم وحزن شديد وفاة 11 رضيعا في الحريق الذي اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي دباخ في تيواوين. إلى أمهاتهم وعائلاتهم، أعرب عن تعاطفي العميق ».

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