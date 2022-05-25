فشل الدورة 23 لمهرجان العود بتطوان

نجلاء مزيان

تعرض مهرجان العود في دورته 23 لمجموعة من الإنتقادات بسبب مروره الباهت و الضعيف حسب آراء مجموعة من النشطاء.

و بالرغم من تهافت الناس على حضوره وانتظاره لسنتين بسبب الجائحة للاستمتاع بنغمات العازفين الكبار ،إلا ان هذه الدورة لم تلقى أي أصداء إيجابية كما أنها لم ترقى للمستوى الذي تعود عليه جمهوره.

تنظيم أقل من عادي، و تمييز في التعامل بين المنابر المحلية و الوطنية جعل أغلب الصحفيين يعربون عن استيائهم و استنكارهم من التعامل الجاحف من طرف بعض المسؤولين على المهرجان.

إضافة إلى غياب ضيف الشرف الفنان السعودي الكبير “ابراهيم الدخيل” لأسباب تبقى مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر، و كدا الوزير وكل الطاقم المسير له جعل مرور المهرجان يبدو ضعيفا إذ لم نقل فاشلا.

وتأتي هذه الدورة الباهتة لكي تزيد المهرجان الذي كان حدثا له قيمته على مستوى الوطن العربي ، و شعبيته بين جموع الشعب المغربي، غربة وضعفا، في مشهد يلقي بالحسرة في قلوب كل عشاق الفن و الموسيقى.

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