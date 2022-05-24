تجمع المعلنين المغاربة يجدد ثقته في يوسف شيخي كرئيس لولاية ثانية

2022-05-24 / 17:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

جدد أعضاء تجمع المعلنين في المغرب ثقتهم في يوسف شيخي بعدما تمت إعادة انتخابه كرئيس للتجمع لولاية ثانية.

و أعاد المعلنون المغاربة انتخاب شيخي كرئيس لهذا التجمع، بعدما وضع المؤتمرون ثقتهم في لائحته التي ضمت كذلك رشيد كيفاني كممثل للقرض الفلاحي و حسناء علوي عن مجموعة بيكو و سمية الشرايبي عن لافارج المغرب.

كما ضمت لائحة مكتب شيخي كذلك كل من سكينة الفارس عن مجموعة أورونج المغرب و سامية القياس عن مجموعة صوفاك و يونس عقبة عن مجموعة إنوي ثم سفيان الخطابي كممثل لمجموعة دانون سنترال.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن يوسف شيخي هو مدير التواصل بمكتب التكوين المهني و حاصل على الدكتوراه في التواصل، و ناشط مدني، و سبق له أن شغل العديد من مناصب المسؤولية في مجال التواصل بشركات عمومية و خاصة.

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