مدينة زاكورة تستقبل ممثلين عن أربع بلديات في بلجيكا

2022-05-23 / 22:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حل يوم أمس الأحد وفد بلجيكي بمدينة زاكورة في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من المجلس الإقليمي لزاكورة.

الوفد الذي يمثل أربع بلديات هي بروكسل كانسورن اندرليخت مولانبيك وبرخم سانتاكات، يتكون من حوالي 30 شخصا من بينهم وزيرين محليين و سياسيين ومستثمرين وأدباء وفنانين تشكيليين، بالإضافة إلى أفراد من الجالية المغربية ببلجيكا.

وحسب المدني شيخي رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، فإن الزيارة تندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المجلس خاصة في الإنفتاح على التجارب الدولية، وتبادل الخبارات والتجارب بين المنتخبين في زاكورة ونظرائهم المغاربة والأجانب.

وأضاف المتحدث أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الوفد البلجيكي على الفرص المتاحة للإستثمار التي يوفرها الإقليم كفضاء متنوع ثقافيا وطبيعيا.

وزاد الشيخي أن المجلس الإقليمي لزاكورة بتنسيق مع عامل الأقليم أعد برنامجا متكاملا ومتنوعا للوفد البلجيكي، يستهدف التعرف على الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم والفرص المتاحة لخلق شراكات دولية للنهوض بعدد من القطاعات الحيوية بالإقليم.

وسيتخلل البرنامج توقيع اتفاقية شراكة للتعاون بين المجلس الإقليمي وبلدية اندرليخت البلجيكية.

وتنظم هذه الزيارة بتنسيق مع السلطات الإقليمية لزاكورة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبشراكة مع جمعية قوس قزح لتنمية الكفاءات بالمغرب وجمعية أديب البلجيكية.

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