تسمم جماعي يرسل عشرات التلاميذ لمستشفى سانية الرمل بتطوان

2022-05-21 / 18:36
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هبة بريس - تطوان

استقبل مستشفى سانية الرمل بتطوان ، اليوم السبت، عشرات التلاميذ تعرضوا لتسمم داخل احدى المؤسسات الواقعة بجماعة السحتريين بإقليم تطوان.

وبحسب مصادر الموقع فقد تم نقل التلاميذ الى المستشفى الاقليمي سانية الرمل بتطوان حيث يجري حاليا تقديم الاسعافات الضرورية والكشوفات اللازمة لتحديد مصدر التسمم .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية بالاقليم وعناصر الدرك الملكي ، كما خلف الخبر حالة من الرعب والهلع في صفوف اباء واولياء امور التلاميذ .

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