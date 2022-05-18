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توقيف شخص يطبع تذاكر مزورة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم

2022-05-18 / 22:22
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هبة بريس _ فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 17 ماي الجاري، من توقيف مسير محل تجاري، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بفاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار حول تداول تذاكر مزورة لمباريات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بتزييف وترويج هذه التذاكر.

وقد أسفرت عملية التفتيش بداخل المحل التجاري الذي يستغله المشتبه فيه بحي “سيدي بوجيدة” بفاس، عن حجز ستة تذاكر مزورة وحاسوب وجهاز للنسخ والطباعة بالألوان، علاوة على كمية من الورق المقوى والمعدات المكتبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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