بوعرفة .. توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بإقليم فجيج

هبة بريس : وجدة

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم الأربعاء 18 ماي الجاري وتحت إشراف عامل إقليم فجيج بمدينة بوعرفة، عملية توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة النزلاء السابقين للمؤسسات السجنية التابعين للنفوذ الترابي لعمالة فجيج.

وبلغ عدد المستفيدين حوالي 36 شخصا بغلاف مالي إجمالي مقدر ب 1290112.18درهما و كلفة إضافية ب 19315.32 درهما، استنادا إلى اتفاقية الشراكة بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الهشاشة.

وتأتي هذه المشاريع تتويجا للبرامج، التي اعدتها المؤسسة، استفادت منها الفئة التي كانت في فترة قضاء العقوبة أو بعدها، وتغطي التجهيزات والمعدات موضوع التوزيع العديد من المجالات أبرزها : التجارة، الخدمات، الفلاحة، والحرفيين ..، كما أنها تتلاءم مع طبيعة التكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية، وكذا خصوصية وحاجيات سوق الشغل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0