فرص الاستثمار محور ندوة أعمال مغربية بلغارية عبر الأنترنت

هبة بريس

شكلت ” الفرص الجديدة للتعاون المغربي البلغاري “، محور ندوة أعمال، عقدت عبر الأنترنت أمس الإثنين، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة بجمهورية بلغاريا.

وأوضح بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن هذه الندوة، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على التعاون والعلاقات التجارية القائمة بين المغرب وبلغاريا، وكذا فرصة لإعادة إطلاق النقاش حول الفرص التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز التبادل بين المقاولات في البلدين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الندوة عرفت مشاركة نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، ديميتار دانتشيف، وسفيرة المملكة في صوفيا ، زكية الميداوي ، وسفير جمهورية بلغاريا بالرباط ، بلامن تسولوف ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية ، تسفيتان سيمونو ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، حسن ساخي.

وبهذه المناسبة، عبر ساخي، خلال هذه الندوة، عن ارتياحه لهذه المبادرة الهامة التي تعكس الاهتمام بتطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلغاريا.

وتابع أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة وغرفة التجارة والصناعة البلغارية، باعتبارهما فاعلان أساسيان في الترويج والتطوير الاقتصادي للمقاولات، من خلال مهامها واتفاقيات الشراكة التي تربطهما ، سيضعون مواردهما لتسهيل تواصل الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، بهدف تعزيز التجارة التي تظل دون طموحات ومؤهلات البلدين.

ودعا السيد ساخي ، بهذه المناسبة، الجانب البلغاري للمشاركة في الأحداث المبرمجة قريبا في الرباط: مثل معرض Med-cosmetics المغربي ، والمعرض الدولي للطاقات المتجددة “FIERTE” والمنتدى الإفريقي للتجارة والاستثمار.

وخلص البلاغ إلى أن الموضوعات التي تم التطرق لها خلال هذه الندوة الافتراضية تتمثل في مناخ الاستثمار في المغرب ، ومصادر الطاقات المتجددة ، والتجارة والصناعة والصحة ، فضلا عن المناخ الاقتصادي والاستثماري في بلغاريا.

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