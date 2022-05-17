فتح معبري سبتة ومليلية

في أول يوم لفتح المعبر… الولوج والمغادرة في أرقام

2022-05-17 / 23:30
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هبة بريس _ الرباط

كشفت مندوبة الحكومة الإسبانية بسبتة اليوم الثلاثاء، عن عدد الأشخاص الوافدين والمغادرين عبر المعبر الحدودي بسبتة بعد إإعادة فتحه منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مندوبة سبتة، أن المدينة المحتلة، إستقبلت 1145 شخصا من المسافرين الراجلين و304 سيارة، في حين غادر 827 شخص و171 سيارة من سبتة إلى مدينة الفنيدق عبر المعبر الحدودي “تراخال” في حدود ليلة الإثنين الثلاثاء.

وجرى، في منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء، إعادة فتح الحدود البرية بين سبتة المحتلة والمغرب على مستوى معبر “تارخال”، بعد سنتين من الإغلاق بسبب “كورونا”

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