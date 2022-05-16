بعد توقف ل 6 سنوات.. إقلاع أول رحلة تجارية من العاصمة صنعاء

هبة بريس - وكالات

أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، الإثنين، للمرة الأولى منذ عام 2016، متوجهة إلى الأردن.

وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء، إن “طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية غادرت المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان”.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن ” الطائرة تقل 130 راكبا، معظمهم مرضى غادروا إلى الأردن من أجل تلقي العلاج”.

وأشار إلى أن “هذه أول رحلة تجارية تقلع من مطار صنعاء منذ نحو 6 سنوات”.

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