الصين تطعم 91,3 في المائة من سكانها بلقاحات كورونا

هبة بريس - كورونا

أفادت السلطات الصحية الصينية أن أكثر من 1,28 مليار شخص في الصين قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، مبرزة أن تغطية التطعيم وصلت إلى 91,3 في المائة من عدد سكان البلاد.

وأكد لي تشنغ لونغ، نائب رئيس مكتب مكافحة الأمراض بلجنة الصحة الوطنية الصينية أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تجري بصورة سلسة في الصين.

وقال لي تشنغ، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، إنه حتى 12 ماي، تم إعطاء ما مجموعه 3 ملايير و358 مليون و576 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي، ما يغطي مليار و287 مليون و195 ألف شخص.

وأضاف أنه تم تطعيم ما مجموعه مليار و252 مليون و592 ألف شخص بالكامل، فيما يشكل عدد الأشخاص المشمولين بالتطعيم وعدد الأشخاص المُلقحين بالكامل 91,3 في المائة و88,85 في المائة من عدد سكان البلاد على التوالي.

وأشار المسؤول إلى أن البلاد اتخذت أيضا إجراءات لتعزيز التطعيم بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق، وأن معدل التطعيم بين كبار السن يزداد تدريجيا.

وأبرز المسؤول الصحي أن حوالي 228 مليون و236 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم 216 مليون و253 ألف منهم بالكامل، ما يمثل 86,44 في المئة و81,9 في المائة من عدد كبار السن على التوالي، فيما تلقى 164 مليون و323 ألف مسن جرعة معززة.

وشهدت الصين مؤخرا أسوا موجة لتجدد تفشي الوباء دفعت السلطات إلى تشديد التدابير الصحية وخاصة في المدن الكبرى كالعاصمة بكين، وشنغهاي المركز الاقتصادي للبلاد التي فرض فيها الاغلاق.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية أن الموجة الأخيرة لتفشي كوفيد-19 في الصين آخذة في الانحسار، وأوضحت أن عدد حالات العدوى المحلية المسجلة يوميا في أنحاء البلاد لا يزال أقل من 5000 حالة منذ يوم 5 ماي،

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