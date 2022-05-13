الصورة تعبيرية

الإمارات تشيّع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

2022-05-13 / 19:27
0
هبة بريس _ وكالات

شيعت الإمارات العربية المتحدة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات وتم إعلان الحداد أربعين يوما.

ومساء الجمعة، أدى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ومجموعة من الشيوخ صلاة الجنازة على الشيخ خليفة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب الوكالة “شيع صاحب السمو … جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي”.

وكانت الإمارات نعت الجمعة “إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه … اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.

واضطُر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.

ونعى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شقيقه قائلا في تغريدة على تويتر: ” فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العقوبات البريطانية تطال “عشيقة بوتين”

العقوبات البريطانية تطال “عشيقة بوتين”

2022-05-13 / 18:45
Photo of دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني

دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع استيطاني

2022-05-13 / 18:19
Photo of الشرطة الإسرائيلية: أحد جنودنا قد يكون من أطلق النار على شيرين

الشرطة الإسرائيلية: أحد جنودنا قد يكون من أطلق النار…

2022-05-13 / 14:03
Photo of قوات الاحتلال تعتدي على موكب جنازة شيرين وتنزع العلم الفلسطيني عن جثمانها

قوات الاحتلال تعتدي على موكب جنازة شيرين وتنزع العلم…

2022-05-13 / 12:32
Photo of وفاة رئيس الإمارات.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل العمل 3 أيام

وفاة رئيس الإمارات.. إعلان الحداد 40 يوما وتعطيل العمل…

2022-05-13 / 12:05
Photo of عاجل: وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

عاجل: وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

2022-05-13 / 11:29
Photo of بعد إعلانها عن أول حالة.. كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة بكورونا

بعد إعلانها عن أول حالة.. كوريا الشمالية تسجل 18…

2022-05-13 / 10:01
Photo of هجوم بقنبلة في كراتشي يسفر عن قتيل و12 جريحا

هجوم بقنبلة في كراتشي يسفر عن قتيل و12 جريحا

2022-05-12 / 23:54
Photo of ملف بلانات الشينوا .. سنتين سجنا نافذة لنائبين في عهد العمدة الأسبق شباط

ملف بلانات الشينوا .. سنتين سجنا نافذة لنائبين في…

2022-05-12 / 23:29
Photo of إدانة عميل لحزب الله في نيويورك بجرائم متعددة

إدانة عميل لحزب الله في نيويورك بجرائم متعددة

2022-05-12 / 22:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق