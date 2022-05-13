على هامش تظاهرة أسبوع الشغل.. تجديد شراكة الابتكار الاجتماعي بالبيضاء

2022-05-13 / 12:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار مسعاها للابتكار المفتوح، و بشكل خاص محور الابتكار الإجتماعي، و على هامش تظاهرة أسبوع الشغل
و الرياضة المنظم من 9 إلى 14 ماي الذي تنظمه تيبو إفريقيا، قامت ليدك بتجديد شراكتها مع هذه الجمعية غير الحكومية، و ذلك بهدف تشجيع قابلية تشغيل شباب بيضاويين يتحدرون من أحياء الفقيرة.

و قد تم توقيع الاتفاقية الجديدة من طرف جان باسكال داريي، مدير عام ليدك و محمد أمين زرياط، رئيس جمعية تيبو أفريقيا، و ذلك بحضور المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين الدار البيضاء سطات، و شركاء من القطاعين العام و الخاص و عدد من الفاعلين في المحيط الرياضي لجمعية تيبو أفريقيا.

و تتمحور الشراكة بين الجانبين، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، حول استعمال الرياضة كأداة لتمكين و استقلالية و تشغيل شباب ليسوا طلبة أو عاملين أو متدربين.

و بهذه المناسبة، صرح محمد أمين زرياط : «تتمثل شراكتنا مع ليدك في استعمال الرياضة من أجل التماسك الاجتماعي، المساواة بين الجنسين، التربية، الإدماج السوسيو إقتصادي و المساهمة في الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة. و لبرنامجنا المشترك تأثير اجتماعي قوي كما أنه يشجع على تطوير الممارسات الرياضية المبتكرة و نقل قيم التماسك و الإدماج الاجتماعي، و يمكن من الانفتاح على الآفاق الجديدة للشغل من أجل الشباب الشغوفين بالرياضة».

و من جهته، قال جان باسكال داريي، مدير عام ليدك إن :«الابتكار هو قيمة لدى ليدك و يتواجد في صلب غاية وجودنا، و في إطار مسعانا للانفتاح على الابتكار، نسعى إلى زيادة تنمية الابتكار الاجتماعي مع أطرافنا المعنية و المساهمة بالتالي في التنمية الشاملة للمجال الذي تترسخ فيه أنشطتنا من خلال أعمال ملموسة».

و أضاف قائلا : «نحن فخورون بنتائج شراكتنا مع تيبو أفريقيا، خلال 12 شهرا، تمكنا من مواكبة 60 شابا يتحدرون من أحياء فقيرة و تقاسمنا معهم مهاراتنا المعرفية، مما مكنهم من الإندماج بسهولة في سوق الشغل، و ذلك بفضل التظاهرات و التكوينات التي نظمها شريكنا، و قد واكبتنا تيبو أفريقيا مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للابتكار و الإبداع الذي يحتفى به يوم 21 أبريل من كل سنة، و ذلك خلال تنظيمنا لتظاهرة مخصصة للابتكار و التنمية المستدامة و الرياضة لفائدة حوالي 30 طفلا من أبناء متعاوني ليدك».

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