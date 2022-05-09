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طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-09 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من جنوب البلاد، أقصى الجنوب-الشرقي، منطقة سوس وكذا بالسهول الشمالية والوسطى، فيما ستعرف الأقاليم الصحراوية، أجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي.

وستتشكل كتل ضبابية مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق الواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي، في حين يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بالجنوب وبالجنوب- الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالسهول الداخلية الوسطى ومنطقة سوس، الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين و 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 14 و 19 درجة بباقي الأنحاء .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

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