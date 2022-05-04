أخنوش يعقد اجتماعا تنسيقيا لتنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي

هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اجتماعا تنسيقيا يوم الأربعاء 04 ماي 2022، مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب التوقيع، يوم السبت 30 أبريل 2022، على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

كما تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي. وللتذكير، فقد تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل المنصرم من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا للتوجيهات الملكية.

إلى ذلك، وفي إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، ‏ مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0