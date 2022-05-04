بوجدة والسعيدية ..تنظيم الدورة 03 للمهرجان الأورومتوسطي لفنون الطهي والغولف

2022-05-04 / 14:29
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هبة بريس : وجدة

تنظم جمعية سفراء الأمل للتنمية والسياحة في الجهة الشرقية من 05 الى 08 ماي الجاري الدورة الثالثة للمهرجان الأورومتوسطي لفنون الطهي والغولف بكل من مدينتي السعيدية ووجدة تحت شعار “الطبخ المغربي في خدمة الدبلوماسية والتنمية والوحدة الترابية”.

وصرح بشير عياد رئيس الجمعية المنظمة لموقع هبة بريس، أن هذه التظاهرة تندرج في سياق المجهودات التي تروم الى تحقيق إشعاع وطني ودولي لجهة الشرق، والتعريف بمؤهلاتها السياحية عبر المهرجان الأورومتوسطي لفنون الطهي والغولف، وجعل جهة الشرق منطقة جذب سياحي.
وأضاف كذلك، ومن خلال فعاليات النسخة الثالثة نسعى الى جعل جهة الشرق وجهة عالمية للسياح المغاربة والأجانب عشاق فنون الطهي والغولف عبر المواكبة الفعلية للمشاريع الكبرى وبالخصوص محطتي السعيدية ومارتشيكا بالناظور والتسويق لهما دوليا.

وستعرف فعاليات النسخة الثالثة تنظيم مسابقتين في فن الطبخ المغربي والكسكس المحلي بمشاركة متسابقات ومتسابقين، بحضور أشهر الطهاة على الصعيد الوطني والدولي بمدينة وجدة، وكذا تنظيم مسابقة في رياضة الغولف مرفوقة بفن التذوق لما تزخر بها المملكة المغربية من مأكولات متنوعة،كما ستقام أمسية احتفالية بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السعيدية تتخللها فقرات موسيقية وفن الطرب الغرناطي مرفوقة بعروض أزياء محلية ووطنية.

وفي الشق الاجتماعي سيتم برمجة زيارة لمركز رياض المسنين بمدينة وجدة.

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