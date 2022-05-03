بعد دول الخليج …الصين تمنع عرض فيلم “Doctor Strange”

نجلاء مزيان

انضمت الصين لقائمة الدول التي منعت عرض الفيلم السينمائي “Doctor Strange”،بسبب مشهد يظهر من خلاله كشك لبيع الصحف لشركة The Epoch Times ، وهي صحيفة دولية وشركة إعلامية تعارض الحزب الشيوعي الصيني.

و كشفت صحيفة الإندبندنت، أن الصين تراجعت عن الموافقة على عرضه، بسبب هذا المشهد الذي ظهر في الإعلان الدعائي للفيلم.

و الجدير بالذكر أنه لم يتم إصدار أي من أفلام شركة Marvel في الصين منذ فيلم Avengers: Endgame سنة 2019.

و يشار أن ثلاث دول خليجية قد منعت عرض فيلم “دكتور سترينج-2″، الذي أنتجته شركة “مارفل” الأمريكية في دور السينما، بسبب احتوائه على مشاهد تدعم المثلية الجنسية.

وبحسب موقع هوليود ريبوتر، المختص بالأفلام الأميركية، فإن الفيلم كان من المقرر عرضه في جميع أنحاء الخليج بتاريخ 5 ماي .

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