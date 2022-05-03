لأول مرة …بسمة بوسيل تشارك جمهورها صور ابنتيها تاليا و أمايا

2022-05-03 / 13:54
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تقاسمت مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل، مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، صور ابنتيها أمايا و تاليا.

و لأول مرة نشرت زوجة الفنان المصري تامر حسني عبر ذات المنصة، -نشرت- مجموعة من صورهما، بمناسبة ذكرى ميلادهما.

و ارفقت خريجة ستار أكاديمي الصور بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد يا ملاكيّ.. أنا ممتنة لوجودكما في حياتي.. الله يحفظكما دوماً وينير دربكما في هذه الحياة”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الصور حيث أشاد البعض بجمالهما و الشبه الكبير بينهما و بين النجم المصري تامر حسني.

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