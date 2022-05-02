عن إمامته للمصلين..الدوزي:” منقدرش نصلي بالناس حيت مكتوفرش فيا الشروط”

2022-05-02 / 20:47
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نجلاء مزيان - هبة بريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مفبرك للدوزي يضم صوته، و يدعي صاحبه أن الفنان المغربي يقوم بإمامة المصلين.

و نظرا للضجة التي أثارها مقطع الفيديو، و تداوله بسرعة كبيرة، قرر الفنان المغربي الخروج عن صمته و وضع حد لكل هذا الجدل و اللغط.

و في هذا الصدد، شارك الدوزي متابعيه فيديو توضيحي قال من خلاله :” قررت نشر هذا الفيديو لتوضيح كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على أساس أنني أؤم بالمصلين صلاة التراويح في المسجد”.

و نفى الفنان المغربي الأمر، مؤكدا على أنه سبق أن نشر مقاطع فيديوهات بطلب من أصدقائه في فترة كورونا عندما كانت المساجد مغلقة، مشيرا أنه لا تتوفر فيه الشروط لإمامة المصلين، كما أن منبر الإمامة له هبته ووقاره.

و عن التعاليق السلبية التي تلقاها، أبدى الفنان المغربي تفهمه قائلا :” الناس عندهم نظرة خاصة للفنان كيفاش نصلي التروايح بالناس فرمضان و نغني فالسهرات بعد رمضان، و لكن كنتمنى نحظى شي نهار بشرف الوقوف في ذلك المقام”.

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