من أول دقيقة..لمجرد يعلن عن ديو يجمعه بإليسا

نجلاء مزيان

أعلن النجم المغربي سعد لمجرد، قبل قليل عن مفاجئة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و أكد النجم المغربي عبر ذات المنصة، صحة الأخبار الرائجة حول عمل مشترك يجمعه بالنجمة اللبنانية إليسا و الذي يحمل عنوان “من أول دقيقة”.

و نشر “لمعلم” صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية مرفوقة بتعليق جاء فيه:” من اول دقيقة لحبك قلبي مال .. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال”.

و يشار أن إليسا سبق أن روجت للديو الغنائي عبر آخر خروج إعلامي لها، دون الإفصاح عن اسم الفنان الذي سيشاركها.

و تم تداول خبر الديو الغنائي على نطاق واسع من طرف العديد من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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