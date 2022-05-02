تزامنا و عيد الفطر ..بسمة بوسيل:” ربنا ياخدلي حقي من انسانة عاملة نفسها ملاك”

نجلاء مزيان - هبة بريس

فاجأت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، منذ قليل متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، و ذلك بسبب نشرها منشور وصفه البعض بالغريب.

و نشرت المصممة المغربية بوسيل عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام تدوينة جاءت كالتالي:”نفسي ربنا ياخدلي من انسانة عامله نفسها ملاك في حياتنا بس للأسف شيطان، ما بينا عيش و ملح بس للاسف اذتني، و مش قادره اسامحها ادعولي ربنا يجبلي حقي منها و حسبي الله و نعم الوكيل فيكي يا هاله”.

و واصلت زوجة النجم المصري تدوينتها :”اتق شر من أحسنت إليه، حسن نوايانا يوقعنا دائما في شر من أحسننا إليه فأغلب المسيئين إلينا هم من فئة الذين أحسننا إليهم”.

و تفاعل مجموعة من النشطاء و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مع تدوينة خريجة ستار أكاديمي، حيث تم تداولها على نطاق واسع.

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