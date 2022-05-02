بين المعلم و دنيا بطمة …سلمى رشيد تختار سعد لمجرد

2022-05-02 / 17:33
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نجلاء مزيان

كشفت خريجة أرب أيدول سلمى رشيد، عبر آخر خروج إعلامي لها، -كشفت- عن مجموعة من الأمور الشخصية و العملية.

و في هذا الصدد، أوضحت الفنانة المغربية سلمى رشيد، أن “ستايل” الغناء بينها وبين لمجرد متقارب جدا، مجيبة على سؤال المذيع حول من تفضل أن يشاركها في “ديو” غنائي بين دنيا بطمة و سعد لمجرد.

وقالت الفنانة المغربية : “على الراس والعين، ولكن ستايل ديالنا مختلف نختار لمجرد حيت ستايلنا متقارب”.

و في سياق آخر، علقت مؤخرا، الفنانة الشابة على موضوع خلافها مع الفنانة دنيا بطمة قائلة :”عزيزة عندي بزاف، كانو بينتنا خلافات ولكن أكيد الخوت في دار واحدة وكتخاصمو، دنيا جمعتني بها مواقف زوينة وحتا هي كذلك”.

و أضافت ذات المتحدثة كلامها :”نتمنى ليها التوفيق فحياتها و اللع يخلي ليها بنياتها، وإلا تلاقينا غادي نتعانقو ونتسالمو عادي، و حتى هي غادي نكون عزيزة عليها

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