بين المعلم و دنيا بطمة …سلمى رشيد تختار سعد لمجرد
نجلاء مزيان
كشفت خريجة أرب أيدول سلمى رشيد، عبر آخر خروج إعلامي لها، -كشفت- عن مجموعة من الأمور الشخصية و العملية.
و في هذا الصدد، أوضحت الفنانة المغربية سلمى رشيد، أن “ستايل” الغناء بينها وبين لمجرد متقارب جدا، مجيبة على سؤال المذيع حول من تفضل أن يشاركها في “ديو” غنائي بين دنيا بطمة و سعد لمجرد.
وقالت الفنانة المغربية : “على الراس والعين، ولكن ستايل ديالنا مختلف نختار لمجرد حيت ستايلنا متقارب”.
و في سياق آخر، علقت مؤخرا، الفنانة الشابة على موضوع خلافها مع الفنانة دنيا بطمة قائلة :”عزيزة عندي بزاف، كانو بينتنا خلافات ولكن أكيد الخوت في دار واحدة وكتخاصمو، دنيا جمعتني بها مواقف زوينة وحتا هي كذلك”.
و أضافت ذات المتحدثة كلامها :”نتمنى ليها التوفيق فحياتها و اللع يخلي ليها بنياتها، وإلا تلاقينا غادي نتعانقو ونتسالمو عادي، و حتى هي غادي نكون عزيزة عليها
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