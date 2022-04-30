تزامنا و ذكرى ميلادها.. لطيفة رأفت تهنئ الأميرة لالة سكينة

نجلاء مزيان

بمناسبة ذكرى ميلادها، وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -وجهت- رسالة تهنئة للأميرة لالة سكينة.

و نشرت رأفت عبر ذات المنصة، صورة الأميرة لالة سكينة أرفقتها بتعليق جاء فيه :”كل عام والأميرة الجليلة لالة سكينة بألف خير”.

و أضافت الفنانة المغربية قائلة:”عيد ميلاد سعيد لالة بالصحة والعافية وبطول العمر و ربي يحفظ مولاي الحسن ولالة آية “.

و فور نشرها المنشور انهالت أسفل الصورة، تعاليق التهاني والتبريكات من طرف متابعيها، متمنيين لها دوام الصحة والعافية.

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