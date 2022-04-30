تزامنا و ذكرى ميلادها.. لطيفة رأفت تهنئ الأميرة لالة سكينة
نجلاء مزيان
بمناسبة ذكرى ميلادها، وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -وجهت- رسالة تهنئة للأميرة لالة سكينة.
و نشرت رأفت عبر ذات المنصة، صورة الأميرة لالة سكينة أرفقتها بتعليق جاء فيه :”كل عام والأميرة الجليلة لالة سكينة بألف خير”.
و أضافت الفنانة المغربية قائلة:”عيد ميلاد سعيد لالة بالصحة والعافية وبطول العمر و ربي يحفظ مولاي الحسن ولالة آية “.
و فور نشرها المنشور انهالت أسفل الصورة، تعاليق التهاني والتبريكات من طرف متابعيها، متمنيين لها دوام الصحة والعافية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0