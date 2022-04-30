الفنانة وفاء بوروة تدخل محمد خيي القفص الذهبي في سلسلة ” بيا ولا بيك “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجحت الفنانة وفاء بوروة أبنة العاصمة الرباط بعد أن تركت تخصص شعبة الحقوق ب اللغة الفرنسية ” وتلتجأ الى التمثيل ، لتعيش تجربة جديدة من خلال السلسلة الرمضانية التي تعرض على القناة الاولى المغربية بعد أن لعبت بها دور الأرملة ” محجوبة” بشكل جيد بعد ان توفي زوجها وبقيت وحيدة واصرار عائلتها على تزويجها من شخصية ” رحال ” الذي جسد دوره الفنان المقتدر محمد خيي بعد سنوات من العزوبية من فقدان زوجته و تكريس حياته لتربية الأبناء، وهو الزواج الذي كان يرفضه في البداية رغم إلحاح من إبنته، غير أن ” “محجوبة ” إبنة دوار ” مسك الليل” خطفت الفؤاد وأدخلته ” القفص الذهبي” في آخر حلقات السلسلة .

وشكرت الفنانة وفاء بوروة في اتصال بجريدة ” هبة بريس ” مخرج مسلسل “بيا ولا بيك” مراد الخودي على ثقته في موهبتها في التمثيل، كما شكرت الفنان المقتدر محمد خيي على مساعدته لها في النجاح في دور ” محجوبة” وكل الفنانين الذين شاركوا في السلسلة الرمضانية التي لقيت استحسان المشاهد المغربي.

حيت يروى العمل قصة عائلة بن عمر التي تمتلك ثروة مالية كبيرة في الصناعة ولكن مشاكل الابن الكبير حكيم بن عمر تعرض املاك العائلة للخطر، مما يؤدي لإحتجار املاك العائلة بالكامل.

السلسلة تم تصويرها في العديد من المدن المغربية ابرزها الدار البيضاء والجديدة وبنسليمان.

وبدأت ” وفاء بوروة ” مشوارها الفني في عام الحراك الشعبي 2011 مع المخرج الكبير حسن بن جلون في فيلم “رقصة الوحش” ثم مشاركة لها في عام 2013 “ف لابريكاد ‘مع المخرج عادل الفاضلي ، و عمل آخر عام 2015، كما شاركت في فيلمين في الجزائر الاول ‘الحب الكبير “مع المخرج محمد حويدق و الثاني “قلب الام” مع المخرج اليمني يوسف هبة من إنتاج جزائري و كانت تجربة أضافت للفنانة وفاء صقل مواهبها.

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