ريم البقالي تتوج بطلة لمسابقة طوب موديل بلجيكا 2022 (صور + فيديو )
هبة بريس – مكتب طنجة
توجت الطفلة المغربية ، ريم البقالي لعروسي ، بطلة لمسابقة “top modéle kids 2022” التي احتضنتها بلجيكا مؤخرا .
ووصلت الطفلة ريم البقالي رفقة أسرتها ،أمس الخميس ، الى ارض الوطن , حاملة معها اللقب الدولي من العاصمة السياسية للاتحاد الأوربي، حيث وجدت في استقبالها بمطار طنجة الدولي , عدد من المتتبعين لهذا الشأن وسط أجواء احتفالية مبهرة تنهل من الأصالة والتقاليد المغربية .
وفي تصريح “لهبة بريس ” قالت ريم البقالي ، أن تتويجها بلقب “طوب موديل 2022 ” ببلجيكا ، جاء ثمرة للعمل الجاد والمثابرة والطموح الكبير الذي دفعها الى تحقيق هذا الانجاز الدولي ورفع راية المغرب عاليا .
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3 تعليقات
تبارك الله عليها
غزالة الله يحفظها
مجال لا يليق بطفلة صغيرة