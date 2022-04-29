حاتم عمور يحسم الجدل و يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشف النجم المغربي حاتم عمور خلال تصريحاته الإعلامية الأخيرة، مجموعة من الأمور الخاصة بمساره المهني و كذا علاقته بزملائه في المجال الفني.

و أفصح عمور عن أسماء الفنانين الذي تربطه بهم علاقة صداقة قوية أبرزهم، سعد لمجرد، أسماء لمنور، تامر حسني، زياد برجي و فنانون آخرون.

و عن أغنية “ما يستهلني”، التي كان سيشاركه في غنائها النجم سعد لمجرد، أكد عمور أن السبب الوحيد الذي جعل فكرة الديو تؤجل هو عدم إمكانية سعد السفر للمغرب آنذاك من أجل تصوير الفيديو كليب.

و عن خلافه مع “لمعلم” صرح حاتم أن سبب انتشار إشاعة الخلاف هو بسبب “الفانز”، مشيرا أن سعد كان له الفضل الكبير في إيصال الأغنية المغربية للعالم العربي.

و في الأخير كشف حاتم عمور، أنه يستعد للسفر إلى بيروت، من أجل تسجيل الديو الذي سيجمعه بالفنان اللبناني، زياد برجي، و الذي سوف يكون باللهجتين المغربية و اللبنانية.

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