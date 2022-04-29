حاتم عمور يحسم الجدل و يكشف حقيقة خلافه مع سعد لمجرد

2022-04-29 / 20:22
2
نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشف النجم المغربي حاتم عمور خلال تصريحاته الإعلامية الأخيرة، مجموعة من الأمور الخاصة بمساره المهني و كذا علاقته بزملائه في المجال الفني.

و أفصح عمور عن أسماء الفنانين الذي تربطه بهم علاقة صداقة قوية أبرزهم، سعد لمجرد، أسماء لمنور، تامر حسني، زياد برجي و فنانون آخرون.

و عن أغنية “ما يستهلني”، التي كان سيشاركه في غنائها النجم سعد لمجرد، أكد عمور أن السبب الوحيد الذي جعل فكرة الديو تؤجل هو عدم إمكانية سعد السفر للمغرب آنذاك من أجل تصوير الفيديو كليب.

و عن خلافه مع “لمعلم” صرح حاتم أن سبب انتشار إشاعة الخلاف هو بسبب “الفانز”، مشيرا أن سعد كان له الفضل الكبير في إيصال الأغنية المغربية للعالم العربي.

و في الأخير كشف حاتم عمور، أنه يستعد للسفر إلى بيروت، من أجل تسجيل الديو الذي سيجمعه بالفنان اللبناني، زياد برجي، و الذي سوف يكون باللهجتين المغربية و اللبنانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريم البقالي تتوج بطلة لمسابقة طوب موديل بلجيكا 2022 (صور + فيديو )

ريم البقالي تتوج بطلة لمسابقة طوب موديل بلجيكا 2022…

2022-04-29 / 20:15
Photo of حرمت من الأمومة لعشرين سنة.. لطيفة رأفت تكشف عن معاناتها الكبيرة

حرمت من الأمومة لعشرين سنة.. لطيفة رأفت تكشف عن…

2022-04-28 / 16:09
Photo of بسبب انتحال الصفة ..نرجس الحلاق تتوعد باللجوء للقضاء

بسبب انتحال الصفة ..نرجس الحلاق تتوعد باللجوء للقضاء

2022-04-28 / 14:41
Photo of فاطمة الزهراء العروسي تطل على جمهورها من المسجد الأقصى

فاطمة الزهراء العروسي تطل على جمهورها من المسجد الأقصى

2022-04-27 / 13:39
Photo of بسبب استغلال اسمها …لطيفة رأفت تهدد باللجوء إلى القضاء

بسبب استغلال اسمها …لطيفة رأفت تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-04-26 / 13:31
Photo of سلمى رشيد تصرح :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي معها بأحد المهرجانات “

سلمى رشيد تصرح :” بلغوني أن أحلام رفضت وجودي…

2022-04-26 / 12:09
Photo of أبطاله فنانون مغاربة ويهود…صوفيا أغيلاس تنتج فيلما عالميا

أبطاله فنانون مغاربة ويهود…صوفيا أغيلاس تنتج فيلما عالميا

2022-04-26 / 00:08
Photo of هل تزوج بطل “لمكتوب”؟..أيوب كريطع يكشف حقيقة الفيديو المتداول

هل تزوج بطل “لمكتوب”؟..أيوب كريطع يكشف حقيقة الفيديو المتداول

2022-04-25 / 16:43
Photo of أدهم النابلسي يرتل القرآن في أول ظهور له

أدهم النابلسي يرتل القرآن في أول ظهور له

2022-04-25 / 14:50
Photo of قريبا…ديو غنائي يجمع كل من حاتم عمور و زياد برجي

قريبا…ديو غنائي يجمع كل من حاتم عمور و زياد…

2022-04-25 / 13:39

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق