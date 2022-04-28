حرمت من الأمومة لعشرين سنة.. لطيفة رأفت تكشف عن معاناتها الكبيرة

2022-04-28 / 16:09
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نجلاء مزيان

تزامنا و انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رجل عراقي وهو في حالة هيستيرية لحظة ولادة مولوده الأول، و التفاعل الكبير الذي حظي به الفيديو من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي.

كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، عن معاناتها قائلة :” ما يحس بهاد السيد غير لي جرب الحرمان من الدرية، هو تسنى 18 سنة، بفضل الله أنا تسنيت أكثر من عشرين سنة هاد اللحظة”.

و أضافت قائلة:”لكن الحمد لله، الله كريم وإن أراد شيء أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى رب العباد ، الله لا يحرم أي أحد من الذرية الصالحة”.
و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية لطيفة رأفت، رزقت بمولودتها الوحيدة “ألماس” في سن 54، بعد انتظار دام لأزيد من عشرون سنة.

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