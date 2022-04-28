بسبب انتحال الصفة ..نرجس الحلاق تتوعد باللجوء للقضاء

نجلاء مزيان

استنكرت الفنانة المغربية نرجس الحلاق استعمال اسمها في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص مجهولين بغية جمع المال.

و في هذا الصدد نشرت الحلاق تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام” جاء فيها :”صحابي هذا هو الكونط ديالي وأي كونط آخر ينتحل شخصيتي كيسعا فالتيك توك فأنا غير مسؤولة”.

و أضافت قائلة: “عفاكم سينياليو هاد لكونط يستخدم بنتي وقصتي باش يسعا، الله ياخد فيكم الحق فهاد العواشر٠٠غير بلاتي والله حتى نجيبكوم نجيبكوم”.

و في سياق منفصل، صرحت الفنانة المغربية نرجس الحلاق مؤخرا عن معاناتها في مرحلة الطفولة بسبب تعنيفها لفظيا و جسديا من طرف أحد أقربائها.

و أكدت الحلاق، أن طفولتها كانت جد صعبة، خاصة أنها كانت تعيش بمنزل العائلة تحت رعاية جدتها، بعيدة عن والدتها التي كانت تعيش رفقة زوجها.

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