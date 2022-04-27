فاطمة الزهراء العروسي تطل على جمهورها من المسجد الأقصى

2022-04-27 / 13:39
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي، مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي صورها من المسجد الأقصى.

و نشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، مجموعة من الصور و كذا مقاطع الفيديوهات موثقة لحظات تواجدها بالمسجد الأقصى.

و علقت فاطمة الزهراء العروسي على الصور قائلة:”من المسجد الأقصى أحييكم، اللهم اجعلنا من العشر الأواخر من رمضان ممن غفرت لهم ورضيت عنهم”.

و في سياق منفصل، خضعت الفنانة المغربية مؤخرا، لعملية جراحية مستعجلة، و ذلك بسبب إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

و في هذا الصدد قالت:”اصبت بوعكة صحية شديدة و مفاجأة استدعت خضوعي لعملية جراحية على وجه السرعة و بالتالي حالت دون لقاءنا لاستمتع بكم و اتبادل معكم لحظات حب و مودة، احبكم و اتمنى ان القاكم في اقرب فرصة ان شاء الله دعواتكم”.

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