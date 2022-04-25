“ياسين العمري” يستنكر الحملة الشرسة ضد حميد المهداوي دفاعا عنه
اصدر الداعية ياسين العمري بيانا قارب فيه الجدل الذي أثارته انتقاداته لمسلسل “لمكتوب” ودور “الشيخة”.
وقال الداعية ياسين العمري أن كلامه “أُخذ إلى منحى لا يريده”، قائلا، “كان الغرض، من منطلق وظيفتي، هو التنبيه إلى أثر الدراما في المساس بمقومات وثوابت الأسرة المغربية المسلمة”.
واختار الداعية، صفحته على الفايسبوك ليقول أن “جل أطياف المجتمع المغربي عبرت على رفضها التام للتطبيع مع أي نوع من أنواع المنكر (وإن كان بعضهم يشاهده أو حتى يقع فيه، لكنه لا يستحله ولا يرضاه شائعا في بلاده)، وهذا مما لا يستغرب على أرض تتنفس الإسلام، حكاما ومحكومين، منذ اثني عشر قرنا”.
ووجه العمري امتنناه لمسانديه حيث قال : “أقول لهم جميعا : جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وزادكم رفعة في الدنيا والآخرة. وأزيدهم أن في حقيقة الأمر، أنتم لم تتضامنوا مع شخص، ولكنكم تضامنتم مع فكرة هي أصيلة في قلوبكم : الإسلام أصل في قلوب المغاربة ومنه يستمدون قيمهم، فإذا جاء ما يحاول نزعه منهم ومسخ فطرتهم فإنهم لا يقبلون بذلك بحال من الأحوال”.
وفي شق اخر ،طالب العمري من مسانديه إلى التقيد بالأدب والاحترام في الحوار في الساحات الرقمية، معبرا عن رفضه لتعريض “الصحفي حميد المهداوي لكم هائل من السب والقذف في العرض والأهل والأم”.
وقال إنه “لا يقبل هذا التصرف بأي شكل من الأشكال وهو الأمر الذي لا يقبله أي شخص عنده مسكة فطرة سوية فضلا عن مسلم”، مضيفا: “اتفقنا مع الأشخاص أو اختلفنا معهم، هذا لا يعطينا رخصة لنتشبه بمن سلعتهم السب والشتم والإقصاء والطعن في النوايا (كما هو حال بعض آكلي العفن، عافانا الله وإياكم). ولقد انبرى عدد من أهل الخير والفضل للرد على تصريحات الأخ حميد المهداوي بتؤدة واتزان وروية ومناقشة للفكرة بالفكرة. وهو الأمر الذي طالب به الأخ حميد المهداوي قائلا :”وإن كنت مخطئا فليبين لي أحدهم أين أخطأت”.
وأعتبر أن بيانه هذا يعد “كلمة توجيهية لكل من سيقرأها وليست كلمة في معرض الرد أو النقاش أو الاتهام أو التبرير”. داعيا إلى عدم استثمارها ” في إذكاء مزيد من النقاش”.
9 تعليقات
تبارك الله على الأخلاق واخا هجمو عليه
شيخ راقي ومحترم الله ينور طريقو
دابا الناس ولاو يحاربو قول المعروف على ود المنكر
المسلسلات كارتة صراحة تبرمجع بطريقة غير مباشرة على الانحلال الاخلاقي
الناس مزال معارفينش الثاثير الخطير دالمسلسلات الناس كتبرمج على العلو والرفعة وهوما كيتبرمجو على الانحدار
من الافضل ان يضل الانسان في حياد لا ينحاز لا لهاذا ولا لذاك المسلسلات مجرد تفاهة يجب تجنبها والشيوخ بالعصبية والغضب يشحنون الناس بطاقة سلبية مليئة بالكره والحقد ويعتقدون أن الكل يتامر عليهم …..الحل ان الانسان يراقب نفسه بنفسه ويستشعر الله في كل لحظة
لماذا نعير مثل هذا الشخص اهتماما ؟ كيف لنا أن نناقش أفكارا تخرج من عقل أو شبه عقل يؤمن أن العصا تفرق البحر والبغل له أجنحة ويطير الى السماء وفوقه انسان والهدهد يتكلم والنملة تخاطب النمل ويسمعها انسان ويضحك. هل الرأس الذي يؤمن بمثل هذه الاشياء سيفيدنا ويفيد البشرية في شيء ؟
من طبيعة الحال لا فالعقل الخرافي لا يخرج منه الا الخرافات
كلام في الصميم يعبر عن عقل وروية
قنواتنا كلها هي السبب ف الانحلال الأخلاقي سواء كانت مرءية او مسموعة باسثثناء،قناة واحدة، هي اذاعة السادسة،فقط والباقي فهم شياطين الإنس ابعدنا،الله منهم ومن قنواتهم الفاجرة،الضالة،والمضلة، والله يمهل ولايهمل،