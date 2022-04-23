بسبب التعنيف ..نرجس الحلاق تكشف لجوئها للانتحار في طفولتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية نرجس الحلاق عن معاناتها في الطفولة بسبب تعنيفها لفظيا و جسديا و بشكل مبالغ فيه من طرف أحد أقربائها.

و أكدت الحلاق خلال آخر خروج إعلامي لها، أن طفولتها كانت جد صعبة، خاصة أنها كانت تعيش بمنزل العائلة تحت رعاية جدتها، بعيدة عن والدتها التي كانت تعيش رفقة زوجها.

و عن والدها، أعربت الفنانة المغربية عن الحرمان الذي عاشته في صغرها، موجهة له رسالة تعرب من خلالها عن رغبتها في وجوده معها خاصة في فترة نجاحها و تحقيقها لذاتها قائلة :” كون كان معايا دابا كون راه مفتاخر بيا”.

و فضلت نرجس عدم التعليق عن خبر طلاقها، مشيرة أنها تجمعها علاقة طيبة بوالد إبنتها الفنان مهدي فولان ، و أنهما على تواصل دائم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0