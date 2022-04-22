للسنة السادسة.. المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة إدارة الجودة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المعهد الوطني للصحة التابع لها، حصل للعام السادس على التوالي على شهادة نظام إدارة الجودة وفقًا لمعيار إيزو 9001.

وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإنه من خلال هذه الشهادة، التي مُنحت من طرف الرابطة الإسبانية للتقييس والشهادات، يؤكد المعهد الوطني للصحة رغبته في الانخراط في استراتيجية تطوير مستمرة تهدف إلى تمكين زبنائه من خدمات جيدة وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وعلى غرار عام 2020، غطت عملية تدقيق الشهادات نظام إدارة الجودة للمعهد الوطني للصحة بالكامل، غير أنها ركزت بشكل أساسي على إدارة وباء كوفيد بجميع مكوناته، بما فيها تحسين مستوى أداء الخدمات التي يقدمها المختبر، وتنمية الإدارة التشاركية وتعزيز رضا الزبناء.

وخلال عملية التدقيق، أثيرت العديد من النقاط القوية، لا سيما الالتزام الفعال لإدارة المعهد الوطني للصحة وإشراك جميع الموظفين من أجل إنجاح المشروع للحفاظ على نظام إدارة الجودة وتحسينه، على الرغم من الصعوبات المختلفة التي واجهتها. في الوقت نفسه، تم اقتراح بعض التوصيات الإيجابية من قبل المدقق، والتي تهدف بشكل أساسي، إلى الاستمرار في تحسين جودة المكتسبات.

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