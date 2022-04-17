مقتل 100 متشدد بينهم 10 قادة غرب إفريقيا

هبة بريس - وكالات

قالت قوةعسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون، يوم الأحد، إنها قتلت ما يزيد على 100 متشدد، من بينهم عشرة قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة بحيرة تشاد.

ويخوض مقاتلو جماعة “بوكو حرام”، وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، معارك مع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على عشر سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة.

وقال الكولونيل محمد دولي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، إن القوات اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المتشددون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدد من قطع السلاح.

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