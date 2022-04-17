جنوب إفريقيا ..ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 443

هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في جنوب إفريقيا إلى 443 شخصا، معظمهم في منطقة دوربان على الساحل الشرقي للبلاد، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية اليوم الأحد.

وقالت سيهلي زيكالالا ، وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال، في مؤتمر صحافي “ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443 ، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين”.

وأكّد بوسيليتسو موفوكينغ من المعهد الوطني للأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس “كانت الأمطار تتساقط في الصباح في بعض أجزاء المنطقة. لكنها لا تقارن بالأيام القليلة الماضية. خطر حدوث فيضانات منخفض في كوازولو-ناتال اليوم”.

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