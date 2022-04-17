47 قتيلا.. ارتفاع ضحايا “القصف الباكستاني” في أفغانستان

هبة ب يس _وكالات

ارتفعت إلى 47 قتيلا، على الأقل، حصيلة ضحايا الضربات الجوية، التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها، في ولايتي خوست وكونار شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، وذلك بعدما حضّت باكستان كابول على لجم مقاتلين يشنّون هجمات من داخل الأراضي الأفغانية.

وتصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان منذ استولت طالبان على السلطة العام الماضي، إذ اتّهمت إسلام أباد مجموعات مسلّحة بشن هجمات متكررة من الأراضي الأفغانية.

وتنفي حركة طالبان إيواء مقاتلين باكستانيين، لكنها منزعجة من بناء إسلام آباد جدارا على الحدود بين البلدين البالغ طولها 2700 كلم.

وأجّجت التوتر الهجمات الصاروخية الأخيرة، التي اتّهم مسؤولون أفغان الجيش الباكستاني، بشنها السبت

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