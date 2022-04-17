الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

هبة بريس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الدول الغربية.

وجاءت تصريحات بيسكوف للصحفيين قال إن “روسيا ستكون قادرة على تحمل المواجهة الحالية مع الغرب”.

وأضاف بيسكوف قائلا: ” إذا فشل الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، نحن قادرون على تحمل المواجهة مع الدول الغربية”

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واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات

والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس

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