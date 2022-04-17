اعتقال مسؤولة كبيرة بالاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة “الاحتيال

هبة بريس _ وكالات

ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال، فيما يتعلق بقضية “عملة مشفرة” (رقمية)، وفق ما أفادت وكالة “إيرنا” الرسمية، ونقلت عنها فرانس برس الأحد.

وأوضحت وكالة “مهر” أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، شهره موسوي، في أعقاب “عدة شكاوى”.

وفي فبراير الماضي، أقيل رئيس الاتحاد الإيراني، شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة “إيران” الحكومية اليومية قد اتهمته بـ”نقص في الشفافية المالية” و”توقيع عقد مع شركة صهيونية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في ايه آر)”.

ووفقا للوكالة الرسمية، الأحد، فإن زوج نائبة الرئيس معتقل أيضا في قضية “العملة المشفرة المزيفة”.

وذكر موقع “راديو فردا” أن زوجها، فريدون غربانيان، قد ألقي القبض عليه سابقا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم إرساله إلى السجن، ونشر فيديو لأحد مستخدمي تويتر، يظهر لحظة اعتقال المسؤولة الإيرانية.

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