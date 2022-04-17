فدرالية اليسار تدين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

هبة بريس _ الرباط

عبرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عن إدانتها القوية للإعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، معتبرة أنها جرائم حرب تستوجب تدخل المنتظم الدولي لفرض ايقافها، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقالت الفدرالية في بيان لها، إنها تتابع بانشغال كبير ما يجري في فلسطين المحتلة من تصعيد لاعتداءات الكيان الصهيوني الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة اقتحام قواته للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلين بالضرب والجرح والاعتقال.

ودعت “فدرالية اليسار” الشعب المغربي وباقي الشعوب العربية وقواها الحية للتنديد بهذه الاعتداءات وتجسيد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.

وجددت إدانتها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الذي يواصل ممارسة كل أنواع القمع والتنكيل والتشريد في حق الشعب الفلسطيني طيلة سبعة عقود بتواطؤ مكشوف من الدول الغربية، وفي خرق سافر للمواثيق الدولية والقرارات الأممية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0